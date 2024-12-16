«Известия»: российские банки сокращают лимиты по кредитным картам

Российские банки без предупреждения сокращают лимиты по кредитным картам, пишут «Известия».Сообщается, что число подобных случаев увеличилось в ноябре-декабре этого года, при этом лимиты сокращают в несколько раз.
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