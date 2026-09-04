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Что будет, если не выкапывать картофель – ответ садовода

Что будет, если не выкапывать картофель – ответ садовода

Нынешнее лето в Свердловской области побило все рекорды по количеству осадков. Обильные дожди серьезно сказались на урожае.

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