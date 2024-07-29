НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Красноярцы возмутились выступлением Глеба Самойлова на «Небофесте»

Красноярцы возмутились выступлением Глеба Самойлова на «Небофесте»

Красноярцы возмутились выступлением Глеба Самойлова на «Небофесте» на острове Татышев 28 июля. В социальных сетях горожане выкладывают видео с концерта и рассказывают, что артист не попадал в ноты и, вероятно, был пьян.

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