Новые этапы строительства ЖК в районе Нагатино-Садовники подключены к инженерной инфраструктуре

Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Нагатино-Садовники, Нагатинская набережная, участок 10А подключен к теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализации и водоотведению.
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