Агентство налоговой службы Румынии ANAF выявило, что финансирование кампании в TikTok Кэлина Джорджеску, который победил в отмененном первом туре румынских президентских выборов, осуществлялось не российскими сторонами, а Национально-либеральной партией Румынии (PNL).