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Гальченюк о Радулове: «Он похож на атомную станцию на льду. По паспорту 37 лет, но на деле ему будто 27. Красавчик!»

– Главный селебрити КХЛ – Александр Радулов. Вы с ним вместе выступали за «Канадиенс». Какое впечатление он на вас производил? – Он похож на атомную станцию на льду.

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