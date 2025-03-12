ХК «Факел Ямал» всухую обыграл мурманскую «Арктику» в первой игре домашней серии

В Ледовом дворце Салехарда прошла первая встреча домашней серии «Факела» с мурманской «Арктикой». Северяне всухую обыграли соперников в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе ямальского клуба.
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