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"Главный проигравший". Украина дорого платит за ошибки — и это еще не конец

"Главный проигравший". Украина дорого платит за ошибки — и это еще не конец

Положение на фронте у украинской армии плачевное. Потеря важного укрепленного города Большая Новоселовка, а также тот факт, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от Днепропетровской области, говорят сами за себя.

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Комментарии
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Мария ВеселовскаяТомаш
Ни-за-что!!!  На что &quot;убили&quot; страну!  Ни за что убили столько народу! Как клоун может спать ночами?!  Не зря нюхает и глотает вскую дрянь. Как можно допускать к власти таких клоунов-актёров!? Украина, ты сама себя ликвидировала. Уму не постижимо, что будет дальше с тобой!?
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