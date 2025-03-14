"Главный проигравший". Украина дорого платит за ошибки — и это еще не конец

Мария ВеселовскаяТомаш

Ни-за-что!!! На что "убили" страну! Ни за что убили столько народу! Как клоун может спать ночами?! Не зря нюхает и глотает вскую дрянь. Как можно допускать к власти таких клоунов-актёров!? Украина, ты сама себя ликвидировала. Уму не постижимо, что будет дальше с тобой!?