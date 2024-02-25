Министр обороны Франции Лекорню заявил об угрозах со стороны России

Российская Федерация является угрозой для Франции и союзников страны по НАТО. Соответствующее заявление в воскресенье, 25 февраля, в рамках интервью для издания Midi Libre сделал министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.
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