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Министр обороны Франции Лекорню заявил об угрозах со стороны России

Министр обороны Франции Лекорню заявил об угрозах со стороны России

Российская Федерация является угрозой для Франции и союзников страны по НАТО. Соответствующее заявление в воскресенье, 25 февраля, в рамках интервью для издания Midi Libre сделал министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

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