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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. О’Салливан сыграет с Вафаеем, Дин Цзюньхуэй против Трампа

Чемпионат Великобритании по снукеру Йорк, Англия 1/2 финала Ронни О’Салливан (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 16.

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