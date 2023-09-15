В Москве объяснили, почему на Украине не будет «корейского сценария» 

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Sergey Ivanov

Территорию мало оккупировать. Ее еще надо суметь удержать! И вот эта задача потруднее! А вот теперь, господа идиот- патриоты, прикиньте: Мы за полтора года так и не смогли продвинуться вперед. Мы не смогли захватить даже те территории, где проживают этнические русские и где у нас есть социальная опора. А теперь эти господа предлагают захватить еще и те территории, где нас ненавидели всегда! Кто из вас, господа русские патриоты, готов оплатить сначала оккупацию Зап Украины (да, пожалуй, и центральной тоже), а затем аннексию? Кто будет оплачивать работу войск НКВД? Сталину, напомню, для этого потребовалось 10 лет! Вы готовы вывернуть карманы ради дутого Величия? Или все- таки поймем, что Величие в том, чтобы украшать, развивать свою страну и свой народ? Но и идея «38» параллели тоже не годится! Так что делать? -Поделить между всеми заинтересованными странами- Польшей, Россией, Венгрией! И вопрос будет решен навсегда!