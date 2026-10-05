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Царьград

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ГАИ призвала водителей на летней резине не выезжать ночью из-за снега

ГАИ призвала водителей на летней резине не выезжать ночью из-за снега

Свердловская Госавтоинспекция рекомендовала водителям на летней резине не выезжать на дороги в тёмное время суток и ранним утром из-за выпавшего снега и понижения температуры до нуля.

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