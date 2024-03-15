Почему перенесли вторую часть «Бэтмена»?

Премьеру второй части «Бэтмена» в Робертом Паттинсоном перенесли на 2026 год. Студия Warner Bros. перенесла выход новой части супергеройского боевика и заявила, что премьера назначена на 2 октября 2026 года.
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