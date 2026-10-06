Парламент Литвы проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия

В Сейме (парламенте) Литвы на повторном голосовании одобрили поправку к конституции, предусматривающую снятие запрета на размещение на территории страны ядерного оружия и военных баз иностранных государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Замглавы Пентагон...
- На здании Росстат...
- АЛ Фадеев: помимо ЕГ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым