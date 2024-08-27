В Казани начнется строительство новой мечети

В Казани началось строительство новой мечети, которая сможет вместить до тысячи верующих. Данный проект уже получил положительное экспертное заключение и опубликован на сайте Единого государственного реестра заключений.
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