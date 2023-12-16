ЦСКА продлил контракт с защитником Провольневым до 2026 года

28-летний игрок выступает за армейцев с 2021 года и выиграл с ним два Кубка Гагарина. В этом сезоне на его счету 7 (3+4) очков в 37 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за московский клуб при полезности «+9» и среднем времени на льду 16:01.