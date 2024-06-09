Голикова пошла "ва банк" против всех депутатов. Неужели у нее все получится

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Комментарии
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Стефания Новак
Вот бы ей 19 тыс.руб пусть бы прожила она и ее родители. Работать до гробовой доски? Всю жизнь нам обещали потерпите и скоро будет все замечательно. А теперь еще и работать до смерти?
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14 час.
lady lyudmila
Хорошая статья, правильная. А то , что она такая работоспособная ? Так и я и многие много работают. Так еще и детей воспитывают.
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11 час.
lady lyudmila
Вот так она и просидела всю жизнь с бумагами, а не с детьми.
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11 час.

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