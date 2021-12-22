Власти ХМАО назвали сроки зимних школьных каникул, для некоторых учеников они начнутся раньше

Власти Югры порекомендовали школам округа отправить учащихся на каникулы с 27 декабря по 9 января. Решение прозвучало накануне на оперативном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
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