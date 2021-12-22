Власти ХМАО назвали сроки зимних школьных каникул, для некоторых учеников они начнутся раньше

Власти ХМАО назвали сроки зимних школьных каникул, для некоторых учеников они начнутся раньше

Власти Югры порекомендовали школам округа отправить учащихся на каникулы с 27 декабря по 9 января. Решение прозвучало накануне на оперативном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

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