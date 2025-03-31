«Очень нужна поддержка»: В Раде выступили с неожиданным обращением к странам БРИКС

Украине необходима помощь стран БРИКС, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб. Она считает, что полагаться исключительно на поддержку Европы и США рискованно, поскольку её объемы могут быть недостаточными для долгосрочного обеспечения нужд Киева.
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