«Очень нужна поддержка»: В Раде выступили с неожиданным обращением к странам БРИКС

Украине необходима помощь стран БРИКС, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб. Она считает, что полагаться исключительно на поддержку Европы и США рискованно, поскольку её объемы могут быть недостаточными для долгосрочного обеспечения нужд Киева.