Задержан мэр Красноярска Владислав Логинов. Сообщается о проведении обысков в администрации города. Логинов занимает пост мэра Красноярска с сентября 2022 года, до этого он занимал должность первого заместителя главы города.
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