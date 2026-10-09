Почему Россия не включила Донбасс в свой состав раньше, если якобы хотела всю Украину? Может ли Европа обеспечить собственную безопасность без американской поддержки? Почему Киев снова едет в Вашингтон с прежним списком требований? И почему политика всё больше напоминает цирк, а не искусство ведения дел? Почему тезис о «невозможности переговоров» противоречит фактам В украинском информационном Читать далее: https://govorit.
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