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Говорит Европа ⚡

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Спиридон Килинкаров: Киев сам приближает сценарий, которым пугает своих граждан

Спиридон Килинкаров: Киев сам приближает сценарий, которым пугает своих граждан

Почему Россия не включила Донбасс в свой состав раньше, если якобы хотела всю Украину? Может ли Европа обеспечить собственную безопасность без американской поддержки? Почему Киев снова едет в Вашингтон с прежним списком требований? И почему политика всё больше напоминает цирк, а не искусство ведения дел? Почему тезис о «невозможности переговоров» противоречит фактам В украинском информационном Читать далее: https://govorit.

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