350-сильный седан Lynk & Co 03 доступен для предзаказа в Китае. Это первый китайский серийный спорткар для дорог общего пользования

В Китае начали принимать предварительные заявки на покупку крутого седана Lynk & Co 03. Автомобиль будет доступен для заказа до 17 октября, плата за предзаказ невелика – всего 1000 юаней (примерно 135 долларов).
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