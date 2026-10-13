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Регионы России

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На Бали наблюдается дефицит бензина и очереди на АЗС

На Бали наблюдается дефицит бензина и очереди на АЗС

На индонезийском острове Бали возник острый дефицит бензина, из-за которого на автозаправочных станциях заканчивается топливо, а у работающих АЗС выстраиваются длинные очереди.

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