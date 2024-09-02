Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании

SI

Sergey Ivanov

А я во всю эту хрень не верю! Шарлатаны все эти таджики! Лично я каждый вечер водку перед телевизором заряжаю. И ведь помогает! Сколько лет уже заряжаюсь по рецепту профессора Чумака- и ведь не умер! А если бы не заряжался- кто знает, как бы дело обернулось... Только надо помнить: В лечении главное- не перезарядить. Нужно заряжать ровно до 40 градусов!