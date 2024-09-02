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Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании

Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании

Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие читатели, держите за шляпы, потому что мир магии и колдовства делает свой победоносный камбек! На этот раз, на сцене не просто обыденные маги с забытого угла интернета, а настоящие таджикские чародеи, которые, оказывается, обслуживают не только своих, но и особо суеверных россиян.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А я во всю эту хрень не верю! Шарлатаны все эти таджики! Лично я каждый вечер водку перед телевизором заряжаю. И ведь помогает! Сколько лет уже заряжаюсь по рецепту профессора Чумака- и ведь не умер! А если бы не заряжался- кто знает, как бы дело обернулось... Только надо помнить: В лечении главное- не перезарядить. Нужно заряжать ровно до 40 градусов!
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6 час.
Наталья Гайдук
меня  возмущают  наши  власти  что  в  нашей  Стране  такое  вредительство  происходит  против  нашего  народа.
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6 час.
Алекс Сэм
Выслать всех таджиков на хрен и вопрос с ихними колдунами решится сам с собой
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3 час.

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