Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие читатели, держите за шляпы, потому что мир магии и колдовства делает свой победоносный камбек! На этот раз, на сцене не просто обыденные маги с забытого угла интернета, а настоящие таджикские чародеи, которые, оказывается, обслуживают не только своих, но и особо суеверных россиян.
Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А я во всю эту хрень не верю! Шарлатаны все эти таджики! Лично я каждый вечер водку перед телевизором заряжаю. И ведь помогает! Сколько лет уже заряжаюсь по рецепту профессора Чумака- и ведь не умер! А если бы не заряжался- кто знает, как бы дело обернулось... Только надо помнить: В лечении главное- не перезарядить. Нужно заряжать ровно до 40 градусов!
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6 час.
Наталья Гайдук
меня возмущают наши власти что в нашей Стране такое вредительство происходит против нашего народа.
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6 час.
Алекс Сэм
Выслать всех таджиков на хрен и вопрос с ихними колдунами решится сам с собой
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3 час.
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