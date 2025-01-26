Храмы императорской семьи и след целителя Иоанна Крондштатского: паломнические поездки февраля в Крыму

В феврале Крымская митрополия покажет паломникам святые места Южного берега Крыма. Среди них – церковь в стиле готического костёла и новый храм в Приморском парке Алушты, место, где служил пророк и целитель Иоанн Крондшатский, а также обитель, где принёс присягу на верность российскому престолу Николай II.