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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Храмы императорской семьи и след целителя Иоанна Крондштатского: паломнические поездки февраля в Крыму

В феврале Крымская митрополия покажет паломникам святые места Южного берега Крыма. Среди них – церковь в стиле готического костёла и новый храм в Приморском парке Алушты, место, где служил пророк и целитель Иоанн Крондшатский, а также обитель, где принёс присягу на верность российскому престолу Николай II.

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