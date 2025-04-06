Овечкин прокомментировал свой рекорд: «Счастлив за страну, русский человек теперь первый в мире по голам»

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил свою радость за родную страну после того, как он стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
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