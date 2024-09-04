Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение США, захвативших самолет Мадуро

Правительство Венесуэлы поблагодарило Россию за осуждение действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль 3 сентября в своем Telegram-канале.
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