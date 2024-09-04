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Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение США, захвативших самолет Мадуро

Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение США, захвативших самолет Мадуро

Правительство Венесуэлы поблагодарило Россию за осуждение действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль 3 сентября в своем Telegram-канале.

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