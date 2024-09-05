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Александр Бугаев: Запрос на подготовку рабочих кадров всегда будет актуален для страны

Александр Бугаев: Запрос на подготовку рабочих кадров всегда будет актуален для страны

56% контрольных цифр приема составили востребованные для промышленности инженерные специальности. Об этом на сессии «Как подготовить кадры, которые решают все» Восточного экономического форума рассказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

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