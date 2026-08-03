Экс-тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин о продлении отстранения России от ЧМ-2027: проблемы для молодёжи и развитие КХЛ

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «Чемпионату» прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира 2027 года.
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