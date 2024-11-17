Санкции против России, включая ужесточение визового режима, могут быть отменены, но только после завершения конфликта на Украине.
В Евросоюзе допустили отмену антироссийских санкций
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии