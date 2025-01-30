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«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей

Команда Рубена Аморима обыграла ФКСБ (2:0) в заключительном туре общего этапа Лиги Европы. Манкунианцы начиная с 16 января также победили «Саутгемптон» (3:1), «Рейнджерс» (2:1) и «Фулхэм» (1:0), а также уступили «Брайтону» (1:3).

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