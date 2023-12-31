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«Надеемся на новую встречу»: группа Joy поздравила россиян с Новым годом

«Надеемся на новую встречу»: группа Joy поздравила россиян с Новым годом

Участники австрийского поп-дуэта Joy сердечно поздравили российских поклонников с Новым годом. Со звездами евродиско 80-х за кулисами концертной площадки фестиваля «Легенды Ретро FM» пообщалась автор и ведущая спецпроекта 5-tv.

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