Первые кринолины появились в Англии в 1820-х годах и царили в женской моде до конца 1850-х. Хотя само слово «кринолин» изначально относилось к очень плотной ткани из конского волоса, в Викторианскую эпоху им называли объемные платья с юбкой на жестком каркасе.