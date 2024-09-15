Песков назвал ответом на "бандитские действия Запада" идею по титану и никелю

Константин Самарин

Вариант с ураном вполне хорош, ибо известно, что США на 30% зависит от поставое его из России. А вот с титаном-еще вопрос. Удивительно, но порядка 70% всего добытого титана поставляет на мировой рынок ...ЯПОНИЯ(!!!). И она способна поставлять и больше, заменив российский титан. Но тут возникает другая дилема: Россия отправляет на рынок не просто отлитые "чушки" титана, а по заказу Боинга и Эйрбас, уже готовые изделия, поэтому перенацеливание их производства на другие страны, довольно чувствительно ударит по западным авиакомпаниям.