Когда закончится сво «Представьте: война закончилась, но солдаты остаются в окопах. Так было в 1945-м, так будет и…Сообщение Демобилизация начнётся только с миром: Гурулев раскрыл условия возвращения военных домой появились сначала на Ежедневные новости.