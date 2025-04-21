В ФССП сообщили об ограничениях на выезд должников из России

За январь и февраль 2025 года временная мера по ограничению выезда из России в отношении лиц, имеющих задолженности, охватила 9,5 миллиона исполнительных производств, сообщили РИА «Новости» представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России .
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