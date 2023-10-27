10 звёзд, которые открыто рассказали, что не могут иметь детей

Дженнифер ЭнистонЭнистон — звезда декабрьского номера журнала Allure, которому она решилась дать большое, серьёзное интервью, ответив на вопросы, которые обычно не любит обсуждать: о семье, детях и неслучившемся материнстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии