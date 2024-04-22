📞Мошенники сами раскрывают схему обмана. Схема в последнее время популярная. Но впервые мы слышим, как она работает - от первого лица, так сказать.
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📞Мошенники сами раскрывают схему обмана. Схема в последнее время популярная. Но впервые мы слышим, как она работает - от первого лица, так сказать.