Инфографика: в каких странах ЕС больше всего сторонников европейской армии (2024 год). В скобках указано, на сколько процентных пунктов изменилась доля сторонников с 2021 года / © Fondation pour l’innovation politique – June 2024 Европейский Союз давно обсуждает создание единой армии.
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