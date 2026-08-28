Инфографика: в каких странах ЕС больше всего сторонников европейской армии (2024 год). В скобках указано, на сколько процентных пунктов изменилась доля сторонников с 2021 года / © Fondation pour l’innovation politique – June 2024 Европейский Союз давно обсуждает создание единой армии.