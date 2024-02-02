Премьер Словакии заявил, что средства от ЕС не пойдут на оружие для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова направлять средства в Европейский фонд мира, созданный для поддержки Украины, с тем условием, что они будут использованы на любую помощь, кроме оружия.
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