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Премьер Словакии заявил, что средства от ЕС не пойдут на оружие для Украины

Премьер Словакии заявил, что средства от ЕС не пойдут на оружие для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова направлять средства в Европейский фонд мира, созданный для поддержки Украины, с тем условием, что они будут использованы на любую помощь, кроме оружия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Поставки Украины будут, с тем условием, что они будут использованы на помощь, кроме оружия, говорит Фицо. Много говорили и в Венгрии, Сербии и что? Верить им, из ЕС бессмысленно!
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17 час.

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