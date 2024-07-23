Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Роботы Tesla Optimus / © Tesla По словам Маска, в следующем году Tesla выпустит гуманоидных роботов в небольших объемах для внутреннего использования, а в 2026 году Optimus отправится в массовое производство для других компаний.
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