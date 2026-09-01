Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн

Экспорт зерновых из Украины в августе упал до 774 тысяч тонн, что составило лишь треть от аналогичного показателя прошлого года.
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