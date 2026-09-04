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Татар-информ

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Трусова: итоги короткой программы в Токио

Трусова: итоги короткой программы в Токио

Фото: телеграмм-канал "Лапидарность" Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова показала на турнире Kinoshita Group Cup в Токио уникальный результат в технической части короткой программы.

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