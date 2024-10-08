Уничтожена техника всу БРМ-1К, что позволило снизить уровень разведывательной активности противника в районе н.
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Уничтожена техника всу БРМ-1К, что позволило снизить уровень разведывательной активности противника в районе н.
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