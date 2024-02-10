«Позор! Какая война?»: жители Западной Украине бунтуют против насильственной мобилизации (ВИДЕО)

Как вспомню звериные оскалы хохлонациков на майдане, их факельные шествия - человеческое сочувствие к ним даже просыпаться не хочет! Получают то, чего достойны! ВВП уверен, что наши народы воссоединятся по прошествии времени... Надеюсь, что не при мне уже. Я против! Они такие же, против каких воевал мой отец в Великую Отечественную. Ничем не лучше.

Степан Жуковский

А не эти ли у блю д ки , в 2014 году ехали в тогда ещё Киев на майдан , не они ли всё это затеяли ??? Думали , что до них далеко, всё закончится быстро и их это не коснётся ??? Теперь , наматывают сопли на кулак , размазывают их по щекам , и обмотанные чёрно-красными тряпками выступают против могили за ции бандерлогов , - серьёзно ??? Надеюсь , что ошибку хрущёва 47-48 годов , РФ больше не совершит и вся бандеромразь отправиться на встречу к своему геЙрою пану попелю !!!