Ульянов: европейские чиновники «ставят телегу впереди лошади»

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, действуют нелогично, обсуждая детали реализации до того, как будут определены основные условия сделки.
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