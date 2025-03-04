Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Собственно это предатели их место в тюрьмах!Парламент Грузии ...
  • Eduard
    В Грузии правы как всегда!В Грузии заявили,...
  • Eduard
    Прибалтийские недаумки думают измотать ядерную державу? Путин мог просто применив по Украине 25 ядерных бомб не вводя...В Грузии заявили,...

Ульянов: европейские чиновники «ставят телегу впереди лошади»

Ульянов: европейские чиновники «ставят телегу впереди лошади»

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, действуют нелогично, обсуждая детали реализации до того, как будут определены основные условия сделки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх