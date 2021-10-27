В Британии обнаружили следы кожевенного завода возрастом около 850 лет

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Британские археологи разгадали “многовековую тайну” Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте “загадочной” полосы земли следы огромного кожевенного завода возрастом около 850 лет, об этом сообщает The Daily Mail.