В Британии обнаружили следы кожевенного завода возрастом около 850 лет

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Британские археологи разгадали “многовековую тайну” Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте “загадочной” полосы земли следы огромного кожевенного завода возрастом около 850 лет, об этом сообщает The Daily Mail.
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Британские археологи разгадали “многовековую тайну” Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте “загадочной” полосы земли следы огромного кожевенного завода возрастом около 850 лет, об этом сообщает The Daily Mail.
Свежие комментарии