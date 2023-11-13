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Армения купила билет в НАТО в обмен на предательство ОДКБ: Что скрывает армянское закулисье

Армения купила билет в НАТО в обмен на предательство ОДКБ: Что скрывает армянское закулисье

Армен Григорян, секретарь Совета безопасности Армении, заявил, что республика рассматривает вариант “внеблокового статуса”, что весьма примечательно совпадает по времени со словами Никола ПашинянаНедавно секретарь армянского Совбеза Григорян заявил, что, возможно, республика будет находиться в дальнейшем вне каких-либо политических блоков.

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