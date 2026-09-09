В Чулыме центр культуры и школа искусств откроются раньше срока

В Чулыме продолжается возведение масштабного культурно-досугового объекта, который появится благодаря региональной программе «Культура Новосибирской области».
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