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Камила Валиева спровоцировала слухи о романе с 31-летним хоккеистом

Камила Валиева спровоцировала слухи о романе с 31-летним хоккеистом

Камила Валиева пришла на матч 31-летнего Нестерова после публичных разговоров о тайном романе. Недавние события в мире спорта заставили говорить о себе Камила Валиева, которая посетила матч между командами ЦСКА и СКА, на котором выступал 31-летний Никита Нестеров.

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