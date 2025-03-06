Камила Валиева спровоцировала слухи о романе с 31-летним хоккеистом

Камила Валиева пришла на матч 31-летнего Нестерова после публичных разговоров о тайном романе. Недавние события в мире спорта заставили говорить о себе Камила Валиева, которая посетила матч между командами ЦСКА и СКА, на котором выступал 31-летний Никита Нестеров.